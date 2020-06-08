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HaberlerEnerjiSon dakika haberler: Benzin ve motorin fiyatına zam yolda

Benzin ve motorine zam yolda

Akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren zam beklentisi oluştu. Buna göre benzinin litresinde 37 kuruş, motorin litresinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Geçen hafta akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerin marjlarına yönelik ayarlamayla fiyatlar 17 ila 25 kuruş düşmüştü

08.06.2020 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
benzin

Benzin ve motorinde geçen hafta yapılan indirimlerin ardından bu hafta zam gündemde. 9 Haziran salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 37 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Artışın ne zaman ve ne kadar yapılacağına üst makamlar karar verecek.

EPDK geçen hafta akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden 17 ila 25 kuruş indirim yapılmasını sağlamıştı.

İndirimle Ankara'da ortalama 5.99 liradan satılan benzinin litre fiyatı yaklaşık 5,75 lira seviyesine, motorin ise 5.57 TL'den 5.40'a gerilemişti. Benzinin litresi ise İstanbul'da 5.90 liradan yaklaşık 5.73 liraya, motorin ise 5.50 TL'den 5.36'ya inmişti.

Olası zamla birlikte benzinin litresi 6 TL'yi geçecek, motorin ise 5.65 - 5.70 TL civarından satılacak.

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