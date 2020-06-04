Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından son dönemde akaryakıtta kar marjlarının olması gereken seviyenin üzerine çıktığı tespit edilerek fiyatların makul seviyeye çekilmesi istendi.
EPDK'nin bu uyarısının ardından akaryakıt şirketleriyle görüşülerek yurt genelinde dağıtıcı ve bayilerinin kar marjlarında indirime gidilmesine karar verildi.
EPDK verilerinden yaptığı derlemeye göre, akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.
Söz konusu indirimle Ankara'da ortalama 5.99 liradan satılan benzinin litre fiyatı yaklaşık 5,75 lira seviyesine düştü. Benzinin litresi İstanbul'da 5.90 liradan yaklaşık 5.73 liraya indi.
FİYATLARA YANSIDI
Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.57 liradan 5.40 liraya geriledi. Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 5.50 liradan 5.36 liraya, İzmir'de de 5.59 liradan 5.43 lira seviyesine indi.
Öte yandan, dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar sonucu Anadolu'nun bazı illerinde litre başına 27 ila 40 kuruşu bulan indirimler görüldü.
Söz konusu indirim, petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız olarak fiyatlara yansıdı.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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