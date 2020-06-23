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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurulu açılışında konuşuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla bu yaraları saçacak. Normalleşme süreci, dönemi özellikle en başında bankacılık sektörümüzle böyle bir toplantıda buluşmayı çok önemli görüyorum.

- Tüm dünyayı etkisi altına alınan kovid-19 salgını ile mücadele önlemini aldığımız ve süreçten en az etkilenen ülkelerden biri olduk. Tüm paydaş ve kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

- Koronavirüs kaynaklı yılın 2. çeyreğinde olumsuz ekonomik görünüme rağmen haziran ayındaki toparlanmalar önemli pozitif işaretler vermeye başladı. Salgının etkilerini önlemeye yönelik güçlü tedbirlerin alınması, genel anlamda bir karantina alınmaması mayıs ayından itibaren atılan normalleşme adımları etkili oldu

- Aldığımız önlemler sonucunda normalleşmeye en hazır giren ülkelerden olduk. Haziran ayına ilişkin öncü rakamlar toparlanmaya ilişkin pozitif işaretler verdi.

- İktisadi faaliyetteki toparlanmayı güçlü bir şekilde görüyoruz. Yurtiçi talepte ve beklentilerde iyileşme net bir şekilde gözlemleniyor.

- Çalıştığımız istihdam paketi toparlanmaya destek verecek. Şu ana kadar 101 binin üzerinde vatandaşımıza yaklaşık 25 milyarlık tahsis yapıldı. İstihdamı korumayı ve üretimi güçlendirmeye yönelik ekonomik istikrar kalkanı paketinin tutarı 280 milyar lirayı geçti.

- Mayıs ayında ihracatımız artış kaydetti. Haziran ayı ihracatımız bir önceki yıla yüzde 24.6 oranında artış gösterdi. Trendin haziranda güçlü bir şekilde devam ettiğini ortaya koyuyor. İhracatta da toparlamanın başladığını görüyoruz.

- Alınan tedbir ve açıklanan paketlerle Türkiye'nin bu süreçten V şeklinde bir toparlanmayla çıkarak kısa sürede potansiyel büyümesine yakınsamasını bekliyoruz. Bu büyüme trendine baktığımızda özellikle ihracat istihdama ve yüksek katma değerli üretime dayalı modeli emin adımlarla hayata geçirmeye devam edeceğiz

- Bankacılık sektöründe kur riski söz konusu değil. Türkiye birçok ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. İki temel hedefimiz var. Birincisi finansal istikrar ve güvenliğini güçlendirmek. İkincisi yüksek katma değerli üretim yoluyla ihracat ve istihdam yoluyla cari dengeyi güçlendirerek sağlam makroekonomik temeller üzerinde güçlü bir ekonomi inşa etmek. Bu, iki temel ana felsefe.

- Bankacılık sektörü noktasında bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin hedeflerine daha uyumlu bir bankacılık bekliyoruz. Bankacılık sektörü çok stratejik bir sektör.

- Daha çok yerli üretim ve ihracatın finansmanına istihdam oluşturucu alanlara yönelmemiz lazım. Ülke kaynaklarını farklı manada kullanayım motivasyonuyla hareket etmememiz lazım. Ülkemiz kalkınmasını tamamlayıp zenginleştikçe en önce kazanacak sektör bankacılık sektörü. Birçok farklı sektörde yatrımcıları yönlendirecek uzman ekipler oluşturmamız lazım. Yatırımcıyı kendi haline bırakmamamız lazım, bir nevi ortağısınız o projenin. Yerli üretimi destekleyin.