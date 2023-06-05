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Ayrılmak isteyen erkek arkadaşını bıçakladı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 34 yaşındaki Pravnera M., kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı 47 yaşındaki Savaş D.'yi bacağından bıçaklayarak yaraladı. Arnavut uyruklu kadın gözaltına alınırken, Savaş D. hastaneye kaldırıldı

Giriş: 05.06.2023 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Ayrılmak isteyen erkek arkadaşını bıçakladı! - Bursa haberleri
DHA

Bursa'da olay saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.

SEVGİLİSİNİ ZİYARET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Arnavut uyruklu Pravnera M. (34), sevgilisi Savaş D.'yi (47) çalıştığı yerde ziyaret etti.

AYRILIK TARTIŞMASI ÇIKTI

İki sevgili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, yanında bulundurduğu bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan Pravnera M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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