Ayrılmak isteyen erkek arkadaşını bıçakladı!

Bursa'da olay saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.
SEVGİLİSİNİ ZİYARET ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Arnavut uyruklu Pravnera M. (34), sevgilisi Savaş D.'yi (47) çalıştığı yerde ziyaret etti.
AYRILIK TARTIŞMASI ÇIKTI
İki sevgili arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, yanında bulundurduğu bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı.
HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI
Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan Pravnera M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.