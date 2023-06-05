Ayrılmak isteyen erkek arkadaşını bıçakladı!

DHA'da yer alan habere göre Arnavut uyruklu Pravnera M. (34), sevgilisi Savaş D.'yi (47) çalıştığı yerde ziyaret etti.

Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Pravnera M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.