DHA

Pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığı belediye binasında girişlerin sınırlandırıldığını duyuran Büyükşehir Belediyesi'nce 'Önemli duyuru' başlığıyla sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

DHA'nın haberine göre paylaşımda, "Acil ve zorunlu olmadıkça, vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz" denildi.

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