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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmalarına yasak getirmesi bir başka tartışmanın daha fitilini ateşleyebilir.

56 VEKİL İÇİN İKİ GÖRÜŞ

TBMM'de şu anda 65 yaş ve üzerinde 56 milletvekili bulunuyor. Peki bu milletvekilleri de yasak kapsamında mı?

Bilindiği gibi milletvekillerinin dokunulmazlığı ve yasama hakkı bulunuyor.

Bir görüşe göre salgın hastalıklar durumunda koruyucu yasa geçerli olacağından vekiller de bu yasağın kapsamına giriyor.

Bir başka görüşe göre ise milletvekillerinin yasama bağımsızlığı anayasaca belirlendiği için yasak kapsamına girmiyor.

Konunun yasağın uygulamaya girmesiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.

EN YAŞLI BAYKAL

27. Dönem'in en yaşlı milletvekili bir süre önce önemli bir sağlık problemi geçiren ve rahatsızlığı nedeniyle seçildikten aylar sonra yemin eden 81 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal.

Baykal'ın ardınan Meclis'in en yaşlı milletvekili olan TBMM Başkanvekili Celal Adan 68 yaşında.

LİDERLERİN YAŞI

TBMM'de grubu bulunan partilerin liderlerinin yaşlarına bakıldığında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 72 yaşında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da 71 yaşında olduğu görülüyor.

66 yaşındaki AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu için AK Parti'nin Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı. 62 yaşındaki Bostancı yaş sınırına takılmıyor. HDP'nin eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da 65 yaş altındaki liderlerden.

İYİ Parti'nin Meclis grubuna karşılık son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olduğu milletvekili seçimine girmeyen Genel Başkan Meral Akşener 63 yaşında.