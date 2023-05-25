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2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!

İstanbul Zeytinburnu'nda, 2 yaşındaki Sude A., binanın ikinci katındaki dairede açık bırakılan pencereden otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı

Giriş: 25.05.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
2 yaşında çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü!
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DHA

İstanbul'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Odada oyun oynayan Sude A. (2), ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı.

PENCEREDEN DÜŞTÜ AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre buradan aşağıda bulunun otomobilin üzerine düşen küçük kız ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Sude. A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"PAZAR YÜZÜNDEN AMBULANS GEÇ GELDİ"

Olayı gören Bülent Kavakcıoğlu, "Biz burada otururken ses duyduk. 2 yaşında bir çocuk arabanın üzerine düştü. Bir bağırtı oldu, annesi bağırdı. Biz de koştuk ama korktuğumuzdan müdahale edemedik. Ambulansa haber verdik. Burada pazar kurulduğu için ambulans geç geldi. 5 dakikalık yere 15-20 dakikada geldi. Biz bu pazardan şikayetçiyiz. Burada yangın ya da başka bir sorun olduğunda ambulans geç geliyor" dedi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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