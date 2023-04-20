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2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar!

Denizli'de, evi terk eden eşinin birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu sevgilisinin evini basıp, 2 aylık bebeklerinin üzerine asitli sıvı dökerek ağır yaralamaktan tutuklanan 40 yaşındaki Kerzi Yılmaz'ın, kara çarşaf giyerek eve gittiği ve yüzünü gizlediği ortaya çıktı. Kerzi'nin, bebeğin annesinin yüzüne de biber gazı sıktığı öğrenildi

Giriş: 20.04.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
2 aylık bebeği asitle yakmıştı: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! - Öne çıkan gündem haberleri
2 aylık bebeği asitle yakmıştı! Kan donduran detaylar!
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DHA

Denizli'de olay, önceki gün Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Kerzi Yılmaz (40), bir süre önce evi terk eden eşi Gökhan Yılmaz'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan uyruklu S.G.'nin evine gitti.

ASİTLİ SIVIYI BEBEĞİN ÜZERİNE DÖKTÜ

DHA'da yer alan habere göre burada S.G. ile kavga eden Kerzi Yılmaz, iddiaya göre, yanında getirdiği asitli sıvıyı, S.G. ile Gökhan Yılmaz'ın birlikteliğinden olan 2 aylık bebekleri Hamdi Y.'nin üzerine döktü.

MİNİK BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi bebek, annesinin refakatinde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tutulan tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından kaçan Kerzi Yılmaz'ı, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"BAŞKA KADINDAN BEBEK SAHİBİ OLMASINI HAZMEDEMEDİM"

Kerzi Yılmaz'ın 2 çocuğunun babası olan eşi Gökhan Yılmaz'ın başka kadından bebek sahibi olmasını hazmedemediğini söylediği öğrenildi.

BEBEĞİN ANNESİNE DE BİBER GAZI SIKMIŞ

Kerzi Yılmaz'ın tanınmamak için kara çarşaf giydiği, ardından apartmana girip, kendini gizleyerek kapıyı açan S.G.'nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra bebeğe asitli sıvı attığı belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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