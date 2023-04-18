Korkunç olay... 2 aylık bebeğe asit attı! Bebeğin hayati tehlikesi var!

AA

Denizli'de iddiaya göre Kerzi Y. (40), ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y'nin (40) Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.

ASİT BEBEĞE İSABET ETTİ

AA'da yer alan habere göre burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asidi kucağında bebeğini tutan S.G'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.