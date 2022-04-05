Zeynep Erdoğan cinayetinde sıcak gelişme!

Korkunç olayda Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı, 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü.
DHA'nın haberine göre zanlı, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi.
DARBEDİLEN ÇOCUK YARDIM İSTEYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken, olay da A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp, dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' ağırlaştırılmış ömür boyu ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ANNELER GÜNÜ MESAJI ATMIŞ
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zeynep Erdoğan´ın doktor arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, olaydan önce sanıkla arkadaşı Erdoğan´ın arasının bozuk olduğunu, sanığın Erdoğan´dan sürekli para aldığını ve geri ödemediğini söyledi. Zeynep Erdoğan´ın sanıktan kurtulmaya çalıştığını ve boşanma davası açtığını söyleyen tanık, "9 Mayıs günü Zeynep´e Anneler Günü için mesaj attım. Karşılığında da bana Anneler Günü'mü kutlayan mesaj gönderdi. Ancak aynı akşam teyzesinin kızı arayarak Zeynep´in öldüğünü söyledi. Mesajı sanığın Zeynep´i öldürdükten sonra onun telefonundan attığını öğrendim" dedi.
SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI
Tanık ifadesine karşı tarafların beyanları alındıktan sonra savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın, eşi Zeynep Erdoğan'ı tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da delilleri yok etmek için oğlu A.A.´nın başına sert cisimle vurarak beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu, baygın haldeyken domuz bağı ile bağlayarak evin bodrum katına kilitleyip, kaçtığını söyledi. Savcı, bu nedenle sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, A.A.'ya karşı eylemleri nedeniyle de 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.
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