Zelenskiy: Saldırganların barışa zorlanması gerekiyor

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İşte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Rus ordusu ile DEAŞ arasında fark yok.

Rus birlikleri insanları kafalarından vurup kuyulara attı. Siviller arabalarında otururken tanklar tarafından ezildi. Kadınlar çocuklarının gözü önünde tecavüze uğradı.

Eğer bu devam ederse ülkeler, yalnızca kendi silahları doğrultusunda güvenliğine sağlayacak. Uluslararası hukuk söz konusu olmayacak. Bu durumda BM kapatılabilir. Sizce uluslararası hukuk dönemi kapandı mı? Öyleyse hemen harekete geçin.

Dünyanın tüm bölgelerinin adil temsil edilmesi lazım. Suriye, Somali Afganistan, Yemen Libya burada yaşananların uzun zaman önce sona ermesi gerekiyordu. Barışı garanti altına alabilirdik. Belki de benim ülkemde bir savaş olmazdı. Eğer tiranlar çoktan durdurulmuş olsaydı. Rusya'nın nasıl hazırladığını görmek istemedi kimse, bu yüzden bu noktaya geldik. Rus ordusu ve Rus ordusuna emir verenlerin acil olarak yargılanması gerekiyor. Ukrayna'da yaşananlara göz yumanların acil olarak yargılanması gerekiyor. Mahkemelerin Nürnberg mahkemelerine benzer yargılamalar yapması gerekiyor.

Şimdi artık dolayısıyla küresel bir düzenleme çağrısında bulunuyorum. Nasıl reform yapacağız, nasıl garantileri oluşturacağız, devletlerin ülkelerin bütünlüğünü nasıl sağlayacağız bunlara bakmamız gerekiyor. Bizim bir sonraki verimli bir BM kazandırmak için zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Saldırganların barışa zorlanması gerekiyor. Eğer prensipler yok edilirse, buna sebep olanların yargılanması gerekiyor. Barışın gücünün dominant olması lazım. Amacımız barışı sağlamak.

Ukrayna Afganlara yardım etti. Biz ihtiyacı olanlara yardım tahsis ettik. Tüm insanlara yardım etmeye çalıştık. Dünya eğer ihtiyacı olanları korusaydı daha güvenli bir yer olurdu. Güvenlik Konseyi karar alacak. Nasıl alacağınızı bilmiyorsanız 2 şey yapabilirsiniz: Ya Rusya'yı sistemden çıkarırsınız ve onlar kararları bloke edemez ve biz de barışı sağlamak için elimizden geleni yaparız, ya da bir başka opsiyon ise nasıl reform sağlayabiliriz bunu lütfen bize gösterin biz de buna göre adımlarımızı atalım.