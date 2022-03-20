Rusya Premier Lig'in 22'nci haftasında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı konuk etti.
CSKA Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 5'inci dakikada Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 11'inci dakikada Gbamin, 24'üncü dakikada Medina ve 26'ncı dakikada Carrascal ile 3 gol daha bulan CSKA Moskova, skoru 4-0'a getirdi. Rubin Kazan, Kuchaev'in 38'inci dakikada attığı gol ile farkı 3'e indirdi: 4-1. 44'üncü dakikada deplasman ekibinde Lomovitskiy 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, 67'nci dakikada attığı gol ile skoru 5-1'e getirdi. 86'ncı dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Yusuf, kendisinin 3'üncü, takımının 6'ncı golünü kaydetti.
Milli oyuncu, 90'ıncı dakikada yerini Akhmetov'a bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca CSKA Moskova, sahadan 6-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 42'ye yükseltirken Rubin Kazan ise 25 puanda kaldı.
YUSUF YAZICI FIRTINASI DEVAM EDİYOR
Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan Yusuf Yazıcı, sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Rubin Kazan karşısında da 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli pay sahibi olan Yazıcı, CSKA formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 6 gol atarken 2 asist yapma başarısı gösterdi.
25 yaşındaki oyuncu, CSKA Moskova ile sergilediği başarılı performansın ardından tekrardan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna da çağrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!