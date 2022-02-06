Yeşilyurt: 0 - PTT: 3

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Neslişah Akar, Veltman, Tuana Köse, Bilge Paşa (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ezgi Taşdemir)

PTT: Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem (Simay Kurt, Semra Özer, Ece Morova, Merve Tanyel, Ceren Domaç, Nilsu Zaim, İlayda Uçak)

Setler: 14-25, 13-25, 16-25

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)