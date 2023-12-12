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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kalmıştı! Yemen savunma bakanının oğluyla ilgili flaş gelişme!

        Yemen savunma bakanının oğluyla ilgili flaş gelişme!

        İstanbul Beyoğlu'nda, karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarparak 71 yaşındaki Pakize Özer'in ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein hakkında ev hapsi kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 07:51 Güncelleme: 12.12.2023 - 08:13
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        Yemenli bakanın oğluyla ilgili flaş gelişme!
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        İstanbul'da olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Beyoğlu'ndaki Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana gelmişti.

        CADDEDEN KARŞIYA GEÇEN 2 KİŞİYE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in içinde bulunduğu ve oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarpmıştı.

        KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer (71) kafasını kaldırıma çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alınmıştı.

        YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST KALMIŞTI

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        MusaeedHussein, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş, yurt dışı yasağı kararı verilerek serbest bırakılmıştı.

        EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

        Soruşturma devam ederken şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker de bugün akşam saatlerinde müvekkili hakkında ev hapsi verildiğinin Kasımpaşa Polis Merkezi tarafından bildirildiğini belirtti.

        "KARARI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

        Şeker, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntülüyüz. Herkesin başına gelebilecek talihsiz bir olay. Hangi mantık ve izan çerçevesinde ev hapsi verildiğini anlamak mümkün değil" dedi.

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