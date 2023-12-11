İstanbul'da olay, Beyoğlu'nda dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

"YÜZDE 100 KUSUR MAĞDURDA"

Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada.

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Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.