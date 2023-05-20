Son dakika haberler: Pazar için kritik uyarı! Meteoroloji'den 13 kente "sarı" alarm! 21 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? | Hava durumu İstanbul

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Yağışlı hava pazar günü de etkisini sürdürecek. Meteoroloji'nin hava tahmini haritalarına göre yarın, 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise ülke genelinde 20 derecenin üzerinde seyredecek.

13 KENT İÇİN "SARI" ALARM! Sağanak özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli olacak. Meteoroloji tarafından Ankara, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman ve Hakkari için "sarı" alarm verildi.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU Pazar günü, Türkiye'nin üç büyük metropolünde ise hava durumu şöyle: Ankara ve İstanbul, 20 derece ve sağanak bekleniyor. İzmir ise 26 derece ve parçalı bulutlu olacak.