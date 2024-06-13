Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten, vergisel düzenlemeleri içeren pakete ilişkin paylaşım yaptı.

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.



İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024

ON BİNDE 1-2 TARTIŞILIYORDU

Borsaya getirilmesi planlanan işlem vergisi son dönemde önemli bir tartışma konusu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemlerine getirilmesi planlanan söz konusu vergi ile ilgili olarak "Kazançlar üzerinden bir vergi söz konusu değil, gündemimizde yok. Bu konuda yapılan spekülasyonlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerekir. Yapılan işlemler üzerinden bir bedel alma, o da çok cüzi yani işte 'On binlerde diyelim bir, iki gibi bir şey olur mu, olmaz mı?' bunun tartışmaları yapılıyor. Kriptolarla ilgili de biraz daha yüksek oranda yine ama cüzi miktarlarda bunu yapma konusunda bir tartışma var" açıklamasında bulunmuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.