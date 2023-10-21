VakıfBank - Galatasaray: 3-0

REKLAM advertisement1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Nurper Özpar, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Bianka Busa 9, Bahar Akbay 8, Jordan Thompson 9, Gabi 11, Zehra Güneş 9, Ayça Aykaç (L), İdil Naz Başcan 1, Aleksia Karutasu 5, Sarah Van Aalen 1

GALATASARAY: İlkin Aydın 8, Fatma Beyaz 1, Danielle Cuttino 6, Logan Eggelstone 9, Ayçin Akyol 5, Kanami Tashiro 1, Bihter Dumanoğlu

SETLER: 25-12, 25-15, 25-16

SET SÜRELERİ: 19´, 20´, 20´

Sultanlar Ligi´nin 3'üncü hafta maçında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

VakıfBank Spor Sarayı´ndaki mücadeleye iyi bir başlangıç yapan VakıfBank, set boyunca üstünlüğünü koruyarak 25-12´lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-15 kazanarak maçı 2-0´a getirdi. Son set çekişmeli başlasa da VakıfBank seti 25-16, maçı ise 3-0 kazandı. VakıfBank´ta Gabi, 11 sayıyla günün en skorer ismi oldu.