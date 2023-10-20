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        Haberler Gündem Gazeteci-yazar Rauf Tamer vefat etti

        Son dakika haberi Usta gazeteci Rauf Tamer yaşamını yitirdi

        Gazeteci-yazar Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:06
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        Gazeteci-yazar Rauf Tamer yaşamını yitirdi
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        Gazeteci-yazar Rauf Tamer, 86 yaşında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Evinde kalp krizi geçiren Tamer, Ulus'ta bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tamer yaşamını yitirdi.

        Tamer 64 yıldan bu yana gazetecilik yapıyordu.

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