Zelenskiy'den AB'ye acil çağrı

AB'ye çağrıda bulunan ve derhal AB'ye katılım istediklerini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son 4 günde 16 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'ya karşı savaşmayı kabul etmeleri durumunda askeri deneyime sahip tutukluları serbest bırakacaklarını açıkladı.

Rus askerlerine de seslenen Zelenskit "Gidin canınızı kurtarın" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi duyuran Stoltenberg, "Az önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüm. Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini övdüm. NATO müttefikleri hava savunma füzeleri, tanksavar silahlar insani ve mali yardımlarla desteğini artırıyor" dedi.