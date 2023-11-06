Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kıbalı Mahallesi Muhtarı 45 yaşındaki Behçet Şenbayram'ın silahlı saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada babası, kızı ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Cinayetin izini süren polis, olayın, arazi anlaşmazlığından kaynaklandığını belirledi
Şanlıurfa'da olay, Viranşehir ilçesinde 27 Mart'ta yaşandı. Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram (45), gece evinin bulunduğu binaya girerken tabancayla sırtından vuruldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
BABASI VE ÜVEY KARDEŞİ TUTUKLANIP BIRAKILDI
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından başlatılan soruşturmada muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşi Necmettin Şenbayram gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan baba ve oğlu, avukatların itirazının ardından tahliye edildi.
CİNAYETİN NEDENİ: ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI
Behçet Şenbayram´ın cinayetinin aydınlatılması için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayın arazi anlaşmazlığından kaynaklandığını belirledi.
OĞLU İLE KIZI DA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Hasan Nadir Çamlıbel ile Ahmet Al isimli şüphelileri Adana´da düzenlenen operasyonla yakaladı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, cinayetin azmettiricisinin, daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşleri Necmettin ve Neval olduğunu ifade etti.
Bunun üzerine Hidayet Şenbayram ile oğlu ve kızı da gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.