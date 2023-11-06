Şanlıurfa'da olay, Viranşehir ilçesinde 27 Mart'ta yaşandı. Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram (45), gece evinin bulunduğu binaya girerken tabancayla sırtından vuruldu.

DHA'da yer alan habere göre mahallelinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şenbayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından başlatılan soruşturmada muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşi Necmettin Şenbayram gözaltına alınarak tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan baba ve oğlu, avukatların itirazının ardından tahliye edildi.

OĞLU İLE KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Hasan Nadir Çamlıbel ile Ahmet Al isimli şüphelileri Adana´da düzenlenen operasyonla yakaladı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, cinayetin azmettiricisinin, daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşleri Necmettin ve Neval olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Hidayet Şenbayram ile oğlu ve kızı da gözaltına alındı.