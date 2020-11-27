Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) ayrıldı. İletişim Başkanlığı Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ''Görevlerinden aflarını talep eden Sayın Dr. Berat Albayrak ve Sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır'' denildi.
2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı. Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı. Dağlıoğlu bu yılın Şubat ayında Yatırım Ofisi başkanlığı görevine atanmıştı.
BUGÜN TOPLANIYOR
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun satışı ve Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından bugün ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek.
ELVAN DA KATILACAK
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın toplantıya katılacağı bildirildi. TVF Başkan Vekillik görevini Lütfü Elvan’ın yürütmesi bekleniyor.
Dün Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA),Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzalamıştı.
Devrin ardından TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80.6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek.
BAKAN ALBAYRAK'IN AF TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Kasım pazar günü 19:00 sıralarında Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapmıştı. Albayrak paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım'' yazmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 9 Kasım'da akşam twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızca yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denilmişti.
TVF portföyünde 8 sektörden 23 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor. Söz konusu şirketler arasında Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Eti Maden, BOTAŞ, Turkcell ve Türk Telekom gibi önemli firmalar bulunuyor.
TVF'nin bu şirketlerde farklı oranlarda ortaklıkları bulunuyor.
'FARKLI BİR YERE OTURTMAK İSTİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesi bugün Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada "Varlık Fonu'nun resmen başkanı benim. Daha önce aldığımız kararları bundan sonraki süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Önümüzdeki süreçte, Varlık Fonu'nu küresel anlamda farklı bir yere oturtmak istiyoruz" dedi.
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