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Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini, örgütün diğer üyelerine bildirdi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.

Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.

Böylelikle Rutte, oybirliğine bir adım daha yaklaştı. Rutte ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkenin desteğini almıştı.

Holanda Haber Ajansı da Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri adayı olan Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyeceğini ilettiğini duyurdu. Rutte, NATO liderliğine destek için cuma günü Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Erdoğan ortak basın toplantısında, NATO'nun Avrupa Atlantik Güvenliği'nin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğini vurgulamış ve, "Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında, tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Iohannis'le ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu sürece, kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." demişti.