Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki tip yeni koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 1198'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 97 kişi hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 56 bin 956 ve iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 446'ya yükseldiğini bildirdi.

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