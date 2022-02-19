Tur otobüsünde katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var!

AA

Son dakika haberler... İHA ve AA'da yer alan son dakika haberine göre İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan 48 J 8148 Mercedes marka tur otobüsü Konya- Aksaray karayolunun 47. kilometresinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Saat: 08.30'da yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kaza yerine ulaşan itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalmalarına aşlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ve jandarma geniş güvenlik tedbirleri alarak karayolunu trafiğe kapattı.

5 ÖLÜ, 4'Ü AĞIR 26 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.