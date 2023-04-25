Trafikteki araç sayısında hızlı artış

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Türkiye İstatistik Kurumu, motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistikleri açıkladı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2'sini motosiklet, yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 11,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 75,9 ARTTI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54,0, minibüste yüzde 50,0, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 artarken özel amaçlı taşıtta ise yüzde 12,2 azaldı.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 95,7 ARTTI

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105,0, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30,0 arttı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 26 MİLYON 937 BİN 791 OLDU

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,9'unu motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYON 66 BİN 442 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

76 BİN 351 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,9'u Fiat, yüzde 10,7'si Renault, yüzde 8,2'si Volkswagen, yüzde 7,1'i Peugeot, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 5,1'i Opel, yüzde 4,4'ü Dacia, yüzde 4,3'ü Toyota, yüzde 3,9'u BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 3,0'ı Audi, yüzde 2,5'i Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,3'ü Cupra, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si Nissan ve yüzde 4,6'sı diğer markalardan oluştu.

OCAK-MART DÖNEMİNDE 460 BİN 910 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalarak 5 bin 859 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 adet artış gerçekleşti.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66,6'SI BENZİNLİ

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 66,6'sı benzinli, yüzde 20,5'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 2,0'ı LPG'li. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 475 bin 191 adet otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,7'si LPG'li, yüzde 27,2'si benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 35,5'i 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 22,0'ı 1301-1400, yüzde 8,6'sı 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

74 BİN 424'Ü BEYAZ RENKLİ

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 adet otomobilin yüzde 36,4'ü beyaz, yüzde 30,4'ü gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 8,2'si siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,5'i sarı renkli.

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