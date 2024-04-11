Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Trafik bilançosu: 38 can kaybı

        Son dakika haberi Trafik bilançosu: 38 can kaybı

        Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci gününde trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik bilançosu: 38 can kaybı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" dedi

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa