Son dakika haberi Trafik bilançosu: 38 can kaybı
Ramazan Bayramı tatilinin 5'inci gününde trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi de yaralandı
Giriş: 11.04.2024 - 10:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:16
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı" dedi
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