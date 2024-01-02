Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağı sahil güvenlik uçağı ile pistte çarpıştı. Uçakta 400'e yakın yolcunun bulunduğu ve herkesin tahliye edildiği bildirildi. Sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktı.
Görevlilerin söndürme çalışmaları sürerken, yangının nedeninin yolcu uçağının sahil güvenlik uçağı ile pistte çarpışması olduğu belirtildi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlediği görüldü.
TAHLİYE ANI KAMERALARDA
Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyoda pistte yanan yolcu uçağında bulunan 400'e yakın yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
Tahliye anları ve uçağın içindeki panik anları ise kameralara böyle yansıdı.
DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN KALKMIŞTI
Öte yandan sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor.
Japon Sahil Güvenlik uçağının, dün depremin vurduğu Noto bölgesinde yardım göndermek için hareket ettiği belirtildi.
RADAR KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan uçağın radar kayıtları da ortaya çıktı.
Radar kayıtlarında uçağın piste yaklaştığı ardından da patlama anında radardan çıktığı anlar görülüyor.