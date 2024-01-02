Japonya 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı! Peş peşe depremler yaşandı

Dünyada en çok depremin kaydedildiği ülkelerden biri olan Japonya'da 11 Mart 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen ve 18 bin kişinin ölümüne yol açan büyük deprem ve tsunamiden bu yana tsunami uyarısı yapılmamıştı. Japonya o felaketten sonra neredeyse tüm nükleer santralleri rafa kaldırdı.