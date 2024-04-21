Son dakika haberi Tokat'ta bir deprem daha!
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Saat 15.03'te merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi" denildi
Giriş: 21.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 15:42
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.03'te merkez üssü Turhal olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,38 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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