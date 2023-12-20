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        Haberler Gündem TikTok'ta göğüs dekoltesi veren 'Laz kızı' ismiyle tanınan Gül Hatun hakkında 2 yıl hapis istemi!

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!

        Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın açan şüpheli Gül Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 'Laz kızı' ismiyle tanınan Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:43
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        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
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        Tiktok'da paylaşılan görüntüler sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda görüntülerdeki kişinin Gül Hatun olduğu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINIP BIRAKILDI

        DHA'da yer alan habere göre Gül Hatun 26 Kasım'da, Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

        İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Tiktok' isimli sosyal medya platformu üzerinden 'lazkızı34' kullanıcı adıyla yayınlar yaptığı, bu yayın içeriğinde müstehcen yayınlara yer verdiği kaydedildi.

        YAYINDAN 160 BİN TL KAZANMIŞ

        Şüpheli Gül Hatun'un yayından 160 bin lira kazandığını söylediği ancak olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapattığı ve soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

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        "GÜZEL BİR ŞEY VAR, ONU DA GİYECEĞİM, BİR KERE DAHA HEDİYE ATIN"

        İddianamede şüpheli Gül Hatun'un savunmasına da yer verildi. Gül Hatun savunmasında bir süredir çalışmadığı, Tiktok'da yayın açtığı ve takipçilerinin hediyeler gönderdiğini, bu hediyelerin kendi hesabına nakit olarak aktardığını söyledi.

        Gül Hatun savunmasının devamında dosyada bulunan görüntülerin Ocak ayında yayınlandığını, yayında, "Güzel bir şey var. Onu da giyeceğim. Bir kere daha hediye atın" diyerek takipçilerinden para talep ettiği, yayında özel bölgelerini açtığını ve bunu para kazanmak için yaptığını ifade etti. Gül Hatun Tiktok'dan para kazandığını ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediğini de belirtti.

        2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

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        Şüpheli Gül Hatun hakkında 'müstehcenlik' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
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