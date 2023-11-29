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        Haberler Gündem 3. Sayfa TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan Gülhatun D., aylık 20-30 bin TL kazandığını söyledi

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!

        Sosyal medya platformu Tiktok'ta, para kazanmak için müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündem olan Gülhatun D.'nin ifadesi ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Gülhatun D., "Böyle bir şekilde gündeme geldiğim için çok pişmanım. Yaklaşık 1 yıl önce işten ayrıldım. İş arayışım sürerken, Tiktok'tan para kazanıldığını öğrendim. Aylık 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Hesabımı şimdi dondurdum. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım" dedi

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:33
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        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
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        TikTok'ta, para kazanmak için göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan 35 yaşındaki Gülhatun D., sosyal medyada gündem olunca gözaltına alındı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Gülhatun D., ifadesinin ardından adliyeye gönderildi. Hakkında adli kontrol verilerek serbest bırakılan Gülhatun D.’nin ifadesi ortaya çıktı.

        “O GÜN 7 BİN BEŞ YÜZ KAZANDIM”

        Aylarca iş aradığını ve bulamadığını belirten Gülhatun D., “Böyle bir yayınla gündemde olduğum için çok pişmanım. Ben 1 yıl kadar önce işten çıkarıldım. İş arıyordum, TikTok’tan para kazanıldığını öğrendim. Yayınlar yapıyordum, o yayınımda ben bilerek göğsümü açmadım, gergindi düğmem koptu. O gün ki yayınımdan sadece 7 bin 500 lira kazandım. Aylık da 20 ilâ 30 bin lira kazanıyordum. Şimdi hesabımı dondurdum. Ailem açmama izin vermiyor. Eşim hiç yayınlarıma katılmadı. Bazen yayınlarda kolu görünmüş olabilir” ifadelerini kullandı.

        “BİR DAHA O YAYINLARI YAPMAYACAĞIM”

        İhtiyaçlarını karşılamak için yayın açtığını anlatan Gülhatun D., "Zaten amacım da sadece ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar kazanmaktı. Bir daha asla böyle bir yayın yapmayacağım. Şimdi hamileyim bir işe ihtiyacım var. Aylarca iş aradım ama bulamadım" dedi.

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        #Tiktok müstehcen yayın
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