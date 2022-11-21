FIFA Dünya Kupası maçları, Katar Ekvador müsabakasıyla başlayacak. 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları ise 3 ile 6 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Maçları takip edecek olan futbolseverlerin gündeminde "FIFA Dünya Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak, maçlar ne zaman ve saat kaçta başlıyor?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 Dünya Kupası maç fikstürü ve maçların canlı yayınlanacağı kanal detayları...