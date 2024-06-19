Son dakika haberi TFF, Süper Lig'de harcama limitlerini açıkladı!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezon öncesi takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan tabloya göre; Süper Lig'de en yüksek harcama limiti (%30 sapma dahil) son şampiyon Galatasaray'a verildi. Sarı-kırmızılıların yeni sezondaki harcama limiti 3 milyar 437 milyon 333 bin 278 Türk Lirası olarak açıklandı.

İkinci sırada 3 milyar 285 milyon 79 bin 836 TL ile Fenerbahçe yer aldı.

Trabzonspor, 1 milyar 899 milyon 243 bin 96 TL ile üçüncü olurken, Beşiktaş ise 1 milyar 869 milyon 822 bin 515 TL ile dördüncü sırada yer aldı.

TFF en az harcama limitini ise Kasımpaşa'ya verdi. İstanbul ekibinin harcama limiti 320 milyon 642 bin 313 TL olarak açıklandı.

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İŞTE HARCAMA LİMİTLERİ:

Takım H. Limiti Yüzde 30 Sapma Dahil H. Limiti 1. Galatasaray 2.644.102.521 3.437.333.278 2. Fenerbahçe 2.526.984.489 3.285.079.836 3. Trabzonspor 1.460.956.228 1.899.243.096 4. RAMS Başakşehir 703.645.930 914.739.709 5. Kasımpaşa 246.647.933 320.642.313 6. Beşiktaş 1.438.325.012 1.869.822.515 7. EMS Yapı Sivasspor 339.337.141 441.138.284 8. Corendon Alanyaspor 527.560.920 685.829.196 9. Çaykur Rizespor 1.088.924.256 1.415.601.532 10. Bitexen Antalyaspor 378.630.138 492.219.179 11. Gaziantep FK 263.295.534 342.284.194 12. Adana Demirspor 388.377.428 504.890.656 13. Yılport Samsunspor 282.873.056 367.734.972 14. Mondihome Kayserispor 641.034.478 833.344.822 15. Atakaş Hatayspor 456.152.292 592.997.980 16. TÜMOSAN Konyaspor 483.286.174 628.272.026 17. Eyüpspor 430.566.493 559.736.441 18. Göztepe 430.566.493 559.736.441 19. Bodrumspor 430.566.493 559.736.441