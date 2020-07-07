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Merkez Bankası (TCMB) TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 6'dan yüzde 5'e indirdi.

TCMB'nin ilgili değişikliği ile birlikte reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı yüzde 7, diğer bankalara ise yüzde 0 olacak.

TCMB'nin bir önceki uygulamasında reel kredi büyümesine ilişkin belirlenen koşulları sağlayan bankalar için ZK faiz oranı yüzde 8, diğer bankalar için ise yine yüzde 0 idi.

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