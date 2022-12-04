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Son dakika haberi Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş heyecanı bu akşam da devam etti. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinde şansını deneyenler sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen sonuçlar saat 21:30'da açıklandı. İşte 4 Aralık Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

Giriş: 04.12.2022 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Aralık 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından canlı yayında açıklanan Süper Loto çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 4 Aralık 2022 Süper Loto sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

4 ARALIK 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

9 - 21 - 32 - 37 - 46 - 51

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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