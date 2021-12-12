Süper Lig'de flaş ayrılık

Fatih Karagümrük'te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı.

32 yaşındaki İtalyan antrenörün adı son dönemlerde sıklıkla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.

TRT Spor'un haberine göre; son haftalarda alınan kötü sonuçlar, motivasyon kaybı, Farioli'nin isminin Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılmasından sonra genç antrenörün aklının karışması yolların ayrılmasında öne çıkan sebepler olarak gösterildi.

Farioli'nin öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı.