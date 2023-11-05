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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması önergesi kabul edildi - Fenerbahçe Haberleri

        Süper Kupa Türkiye'de oynansın önergesi

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması önergesi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:32
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        "Süper Kupa Türkiye'de oynansın!"
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması için önerge verildi.

        Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda divan kuruluna verilen önergede, "Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa Finali'nin, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir ülkede oynanması, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Fenerbahçe'nin tarihine, şan ve şerefine bağdaşmayacağından, finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanmasının kabulünün Yüksek Divan Kurulunun oylarına sunulmasını teklif ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliğiyle kabul edildi.

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