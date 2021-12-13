TCMB'den 4. müdahale

Son dakika: Dolara Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha!

HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından dördüncü kez doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Kaynaklar TCMB'nin bugünkü müdahalesinin büyüklüğünün 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14.75 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar 14.58 lira civarında seyrederken gelen müdahale ile kur 14.16 liraya kadar geriledi. Müdahale sonrası dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.'' denildi.

TCMB aralık ayı başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. Banka ilk olarak 1 Aralık'ta Dolar/TL'nin 13.85'i aşmasının ardından kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti. Onu 10 Aralık'taki üçüncü müdahale izledi.

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