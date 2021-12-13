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Dolar geçen hafta 13.95 lirayı aşınca Merkez Bankası doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunmuştu. Bu Merkez'in benzer seviyeden 10 günde gerçekleştirdiği 3. müdahale oldu.

Dolar yeni haftaya 13.85 liradan başladı. Sabah saatlerinde 14 lirayı aşarak rekor kırdı. Merkez'den henüz müdahale gelmedi.

Bu arada Euro da 16 liranın üzerini gördü.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.