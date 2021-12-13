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Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre ekimde 3 milyar 156 milyon dolar cari fazla verildi.

Geçen yılın ekim ayında ise 93 milyon dolar cari açık verilmişti.

Ekim verisiyle beraber yıllıklandırılmış cari açık da 15 milyar 425 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Merkez'den yapılan açıklamaya göre bu gelişmede bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu ekimde 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolarlık artışla 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon dolar artarak 3 milyar 25 milyon dolara yükseldi.

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