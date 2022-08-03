Sol tarafı felçliydi! Gölette yüzünü yıkayacaktı!

Düzce'de, önceki gün saat 19.00 sıralarında Köprübaşı Ömer Efendi köyünde yürek yakan bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Melen suyu kenarında bulunan gölete elini, yüzünü yıkamak için eğilen Burak Erdinç (27), dengesini kaybederek suya düştü.

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olan Burak Erdinç, sudan çıkamayarak boğuldu.

Burak Erdinç´in cansız bedenini görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri geldi.

Erdinç´in cansız bedeni, sudan çıkararak otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.