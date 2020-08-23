DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül (54),oğlu H.U. (22) tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zekiye Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gül'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesiği bulunduğu belirlendi.

İfadesine başvurulan H.Ü. annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.U. ile eşi E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gül'ün cansız bedeni de, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.