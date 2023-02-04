Sıfır araç satışlarına inceleme

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır araç satışlarına yönelik inceleme başlattı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında son derece kararlı bir tutum içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından otomotiv sektöründe kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerekli araştırma ve incelemeler başlatılmıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektörüyle ilgili son dönemde sıfır araçlarda stokçuluk yapıldığı, vergi mevzuatına aykırı hareket edildiği, elden tahsilat yapılarak vergi kayıp ve kaçağına yol açıldığına yönelik şikâyetlere vurgu yapıldı.

BİLGİ VE BELGE SÜRECİ TAMAMLANDI

Başlatılan inceleme kapsamında, Vergi Müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde, 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlandığı bildirildi.

13 distribütör ve 256 bayinin satış işlemlerine ilişkin bilgi ve belge talep süreçlerinin tamamlandığı aktarılırken, yapılan bu çalışma kapsamında ayrıca bayilerden araç satın alan 25 bin alıcıya ulaşılarak, özellikle alıcıların bayilere elden para verip vermediklerinin hususunun da araştırmaya konu edildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulanarak, "39 ilde bulunan distribütörler, araç bayileri ve alıcılardan alınan bilgiler ışığında, otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili olarak Bakanlığımız tarafından gerekli bütün iş ve işlemler hızlı bir şekilde yerine getirilerek otomotiv sektöründeki dengesizlikler ortadan kaldırılacak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Habertürk, 27 Ocak 2023'te, Hazine ve Maliye Bakanlığı sıfır kilometre araç satışlarına yönelik inceleme başlattığını duyurmuş ve 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildiği bilgisini aktarmıştı.

Aynı gün, Habertürk yayınına katılarak başlatılan inceleme hakkında görüşlerini paylaşan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "İddia edilen husus bazı bayilerin otomobili liste fiyatından satmak yerine, bir miktar daha açıktan tahsilat yaptığı. Bu incelemenin başlatılmasından dolayı memnunuz. Çünkü bu iddialar bizim de duyduğumuz iddialar. Hiç olmazsa bu incelemenin sonucunda varsa bu uygulamalar, bunların tespit edilip gerekli yaptırımların uygulanmasını çok yerinde ve doğru bir karar olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO