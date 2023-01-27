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Haberler Otomobil Son dakika: 0 km araç satışlarına inceleme

0 km araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı '0 km' araç satışlarına yönelik inceleme başlattı. İnceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde inceleme kapsamındaki bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak

Giriş: 27.01.2023 - 09:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 0 km araç satışlarına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Eylül ayından bu yana satılan 260 bin 0 km araca yönelik inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre bu kapsamda 13 distribütör ve 257 bayiden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi.

Liste fiyatları üzerindeki ödemeler ve tahsilat yöntemi mercek altına alındı.

Ayrıca inceleme kapsamında sadece satıcılara değil, alıcılara da ulaşılarak araçlar ve aksesuarları için elden ödeme yapıp yapmadıkları soruldu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Liste fiyatı üzerinde talep edilen ücretlerin 'vergi kaçakçılığı' olarak değerlendirileceği kaydedilirken, inceleme sonucunda araç satışlarında usulsüzlük tespit edilmesi halinde söz konusu bayi ve distribütörlere cezai işlem uygulanacak.

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