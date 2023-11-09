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Kırşehir'de olay, geçen yıl 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde meydana geldi. Özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir (18), otomobildeyken, yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR Tutuklu olan katil zanlılarından Şefik Ekici. DHA'da yer alan habere göre ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi. Demir ve Aydoğan, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP NEHRE ATTILAR Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyip otomobillerine bindiren 2 kişi, daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşıp, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi. Burada Aydoğan ve Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

CEP TELEFONLARINA ULAŞILDI Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. Bölgeye giden ekiplerin incelemesinde, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e ait cep telefonları ve genç kıza ait kişisel eşyasının olduğu çanta bulundu.

OTOMOBİLDEN ZANLILARA ULAŞILDI Tutuklu olan katil zanlısı Sami Aydoğan. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede beyaz bir otomobilin Aydoğan ve Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu tespit edildi. Otomobilden yola çıkan ekiplerin gözaltına aldığı Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

2 KEZ AĞIR MÜEBBET VE 37 YIL 6'ŞAR AY HAPİS Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Mart'ta görülen davada tutuklu sanıkların avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuklu 2 sanığa 'Kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 37 yıl 6'şar ay hapis cezası alan 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2. CEZA DAİRESİ DE KARARI ONADI Taraf avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 2'nci Ceza Dairesi yaptığı incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırı bir durum olmadığını belirterek, yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, kararı onadı. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği bildirildi. Şeyma öldürülmüştü! 77 gün sonra ikinci acı! Haberi Görüntüle