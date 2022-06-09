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Şeyma öldürülmüştü! 77 gün sonra ikinci acı!

Son dakika haberine göre Şeyma Demir ile birlikte öldürülüp Kızılırmak Nehri'ne atıldığı tespit edilen Hasan Aydoğan'ın cansız bedenine, arama çalışmalarından 77 gün sonra ulaşıldı. 25 Mart'ta Kırşehir'de meydana gelen olayda, ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlilerinin, araçlarının içindeki iki gence saldırarak öldürdüğü ortaya çıkmıştı

09.06.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi... Kırşehir'de sevgilisi Şeyma Demir ile öldürülmüştü: 77 gün sonra Hasan Aydoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı!
Şeyma öldürülmüştü! 77 gün sonra ikinci acı!
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DHA

Kırşehir'de, 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkiinde, özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan (21) ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir (18), 40 BB 601 plakalı otomobilde bulundukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi.

ÇİFTİN ARAÇTAN ÇIKMALARINI İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre ellerindeki kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri, Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'dan araçtan çıkmalarını istedi.

ELLERİNİ TERS KELEPÇE YAPTILAR

Hasan ve Şeyma, araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Daha sonra bölgeden 50 kilometre uzaklaşarak, Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehri'ne geldi.

Tutuklanan Şefik Ekici.
Tutuklanan Şefik Ekici.

İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP NEHRE ATTILAR

Burada Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren şüpheliler, cesetlerini de nehre attı. Otomobili de temizleyen şüpheliler, köyden uzaklaştı.

Tutuklanan Sami Aydoğan.
Tutuklanan Sami Aydoğan.

AİLELERİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede, otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip, kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Mobese görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

CANSIZ BEDENİ ÇOBAN BULDU

İki şüphelinin 'Cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attık' itirafı sonrası polis, jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Şeyma Demir, olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu.

GENÇ KIZI ENSESİNDEN VURDULAR

Şeyma Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

35 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp olan Hasan Aydoğan'ın cesedine ise 77 gün sonra ulaşıldı. Ceset, çoban Hızır İlyas Aydemir tarafından kente yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kızılırmak Nehri'nde bulundu.

"EMNİYETE HABER VERDİM"

Hasan'ın cenazesini bulan Aydemir, "Yemek yiyecektim. Elimi yıkamak için köprünün altına indim. Bir baktım orada taşla toprağa sıkışmış bir ceset gördüm. Vücudunun üst kısmını gördüm. Kendim çıkarmak istedim. Yapamayacağımı anlayınca emniyet ekiplerine haber verdim. Olay yerine hemen ekipler geldi ve cesedi çıkarmak için çalışma yaptılar" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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