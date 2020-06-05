TFF Başkanı Nihat Özdemir'in tartışma yaratan sözleri için Fenerbahçe'den yeni açıklama geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, kulüp televizyonuna şu ifadeleri kullandı:
"TALİHSİZ DİYEMİYORUZ"
"Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Şaşkınlıkla takip ettik. Dava arkadaşımız dediğimiz, yoldaş dediğimiz bir insanın böyle açıklama yapması akıllara durgunluk verici.
"BİLİNÇLİ YAPIYOR"
Kulübümüze hem mail, hem fax, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır.
"NEYE HİZMET EDİYOR?"
Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım. Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır.
"TÜZÜK VE DİSİPLİN KONULARI ELE ALINACAK"
Kulüp üyelerinden büyük bir serzeniş var. Fenerbahçe, Türkiye'dir. Kongre üyesi olmayan insanlardan da çok telefon geliyor. 2011'den beri göz yaşı var, kan var, ter var. Fenerbahçemizin haklı davasında kimsenin böyle bir şey yapmasına göz yumamayız. Gerekli tüzük ve disiplin konuları göze alacak. Sayın Başkanımız Ali Koç da açıklamalarda bulunacak. Nihat Özdemir'in açıklamalarına kayıtsız kalmamız mümkün değil.
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