Fenerbahçeli taraftarlar, Nihat Özdemir'in üyelikten ihraç edilmesini isteyen bir kampanya başlattı. Kampanyanın başlıca 2 sebebi var. Özdemir'in Ekonomist Dergisi Instagram canlı yayınına katıldığı programdaki iki sözü..
1- F.Bahçelilik ceketini çıkarttığını ifade eden Özdemir'in Trabzonspor'un UEFA cezası için TFF olarak çalışacaklarını açıklaması. Aynı Özdemir'in F.Bahçe'ye devre arası transfer döneminde her türlü zorluğu çıkarması. Doblo'dan ucuza oyuncu alınmasına izin veren TFF'nin, "F.Bahçe'ye yağmurlu havada su yok" tavrı..
2- Özdemir'in "9 yıldır şike yok" cümlesi.. Bir kere bahsedilen dönemde asbaşkan olarak şike sürecine karşı mücadele veren F.Bahçe yönetiminin en önemli parçalarından biri olan Özdemir'in bu cümlesinden F.Bahçe'yi suçlama anlamı çıkarmak haksızlık olur. Nihat Başkan'ın Türkçe ifade sıkıntısı olmuştur. Bu zamana kadar bir açıklama ile düzeltme gereği duymaması tartışılabilir. Lakin Aziz Başkan cezaevindeyken süreci yürüten kişi olan Nihat Özdemir için "F.Bahçe'yi şike ile suçladı" demek twitter goy goyu'dur. Lakin ifade yanlışlığı kesindir. İlk madde ise haklı bir eleştiri gerekçesidir. Her ne kadar UEFA cezasının tam gerekçesini henüz bilemesek de lisans kurulunun F.Bahçe'nin önüne engel çıkarma konusunda büyük çaba gösterildiği bir gerçektir. Konum bunlar değil.
Sorun TFF'nin başkanının durumunda, konumunda.. Nihat Özdemir, hükümete ve devlete göbekten bağlı bir işadamı. Otelleri dışında tüm işleri devlet ile. Kendisi kamu müteahhidi ve en büyük müşterisi devlet-hükümet.
Dolayısıyla Nihat Özdemir için, alacağı bir hak ediş; bir başka izin yahut yeni bir ihale futboldan da Fenerbahçe'den de çok daha önemli.
Özdemir misal Ankara bürokrasi ziyaretlerinde TFF Başkanı şapkası ile gittiğinde dahi iş konuşabilir. Yabancı sayısı kararını da ligin iptali yahut yeniden başlamasını da bu şekilde değerlendirin. Yani demem o ki; F.Bahçe'ye zorluk çıkartılıyor diye Özdemir'i üyelikten ihraç etmek kendisinin pek de umurunda olmaz. Hatta işiyle ilgili avantaj bile olabilir.
Futbolu gerçekten geliştirmek istiyorsak ilk yapmamız gereken iş insanı olmayan; işi gücü sadece futbol olan; sadece futbolu düşünen, Ankara bürokrasisi ile sadece TFF Başkanı şapkası ile görüşebilecek bir futbol başkanı seçmek. Taraftarlığı sonraki iş. Ancak ve sadece bu şekilde futbolumuzu ilerletebiliriz. Yoksa TFF'nin adına Yüksek Futbol Memuriyeti demeye devam ederiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!