Şanlıurfa'da deprem konutları teslim edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Dün 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümüydü. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'taydık. Yapımı tamamlanan 9 bin 289 konutun kura çekimini gerçekleştirdik.

- Bugün Şanlıurfalı kardeşlerimizle deprem konutlarının kura sevincini yaşıyoruz. İnşallah yarın Adıyaman'da olacağız

- Asrın felaketinin üstünden, asrın birlikteliği ile geliyoruz.

- Bugün Şanlıurfa'da toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Burada yaklaşık 4 bin konutumuzun yapımı hızla devam ediyor.

- Deprem bölgesi vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

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- Depremden sel felaketine, terör olaylarından sokak olaylarına, salgından bölgesel çatışmalara kadar pek çok olayla karşılaştık. Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice krizi bizi alt edemedi.

- Tarihi adımlar atarken, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri de tek tek yerine getirmeye devam ettik.

- TOKİ vasıtasıyla konutlarımızı halkla buluştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasına dikkat ettik. Son 21 yılda yaşadığımız afetlerden sonra ortaya koyduğumuz toparlanma gayretinin bizzat şahidi vatandaşlarımızdır. Özellikle afet yönetimi konusunda şehirlerimizi çok farklı bir yere taşıdık. Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri siyasi istismar peşinde koşarken, biz dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Toplam 14 milyon vatandaşımızı etkileyen 6 Şubat depremleri son 1 asırda maruz kaldığımız en büyük felaketti. 53 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdik. Hepsinin ruhu şad olsun.

Şanlıurfa’da, depremde 719 bina yıkıldı. Acil yıkılacak 1437 binanın enkazının tamamı temizlendi. 9 bin 799 konut 651 iş yeri olmak üzere toplam 10 bin 891 hak sahibi bulunuyor. 288 milyon TL tutarında kira yardımı yaptık. Şanlıurfa'da kurulan ve dağıtılan çadır sayısı yaklaşık 9 bindir. İki konteyner kent faaliyet gösteriyor. Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmaktan çekinmedik.

-Şanlıurfalı depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ne yapılması gerekiyorsa, onu yapmaktan çekinmedik.

Seçime ve bölgemizde yaşanan krizlere rağmen tüm bu çalışmalara imza attık. Ortaya çıkan eksiklikleri de hızla telafi etmeye çalıştık. Deprem gibi hepimizi derinden sarsan ve yaralayan bir meseleyi günlük tartışmaların mezesi haline getirmek son derece yanlış bir tutumdur. Hiçbir ayrım yapmadan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmaya odaklandık. Sizler Şanlıurfa’da nasıl büyük bir fedakarlık ve samimiyetle çalıştığımızı çok iyi biliyorsunuz.

Çünkü biz meseleye nasıl siyasi kazanım elde ederiz zihniyetiyle değil, vatandaşımızın hayır duasını nasıl alırız zihniyetiyle yaklaşıyoruz.

22 yıl iktidarda olmak üzere 40 sene boyunca aziz milletimize hizmet etme imkanımız oldu. 81 ilimizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde eserimiz, ayak izimiz, dikili taşımız var.

Biz insanımızın yürek yangınını bir an önce söndürmenin derdindeyiz.

Deprem meselesinde bile yük almak yerine millete yük olmayı tercih edenleri tarihe ve vicdana havale ediyoruz. Vaktimizi ve enerjimizi bu kifayetsiz muhterislerle harcamayacağız.

Biz işimize bakacağız. Hedeflerimize kilitleneceğiz. Tüm gücümüzle deprem şehirlerimizi ihya etmeye çalışacağız. Depremzedelerimizi, yeni güvenli, mutlu, huzurlu yuvalarına kavuşturmak için koşturacağız.